Bombalı eyleme gelen terörist öldürüldü

Malatya'ya bombalı eylem için geldiği belirlenen terörist yaşanan çatışmada öldürüldü. Öldürülen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi bildirildi.

Sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren polis, Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada bir terörist öldürüldü. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi. PKK’lı teröristin Malatya’ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.

Operasyon ile ilgili bilgiler gizli tutulurken Vali Mustafa Toprak'ın ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.