Boydak kardeşlerden darbeci Albay'a 6 milyon liralık havale!

Boydak kardeşlerden darbe sanığı Albay'a 6 milyon liralık havale!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddianamede 2'nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın 25 Nisan 2016 tarihinde Memduh Boydak ve Bekir Boydak'tan iki işlemde toplam 6 milyon lira havale aldığı belirtildi. 6 milyon liralık hesap hareketini ise MASAK ortaya çıkarttı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 General ve 2 Albaya yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Müstakim Türkyılmaz, hazırladığı iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN 3 AY ÖNCE BOYDAK KARDEŞLERDEN 6 MİLYON LİRA HAVALE

İddianamede, 22 Eylül 2016 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dikkat çeken savcı, raporun 26'ncı sayfasının 45 numara ile işaretlenen dipnotunda şüpheli Bülent Gürdoğan'ın isminin geçtiğini ifade etti.

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hava Pilot Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın, 25 Nisan 2016 tarihinde Memduh Boydak ve Bekir Boydak'tan 2 işlemde toplam 6 milyon lira havale aldığını ve aynı tarihte Şükrü Boydak'a tek işlemde 6 milyon lira gönderdiğini belirten savcı, transferlerin dikkat çekici bulunduğunu kaydetti.

DARBECİNİN YAKINLARI DA BOYDAKLARLA İRTİBAT HALİNDE

Aynı analizde, şüphelinin birinci derece yakın akrabalarının Boydak grubuyla yakın ilişkide olduğunun tespit edildiğini ifade eden savcı, bu gruba FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlama ve bu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğundan bahisle TMSF tarafından el konularak kayyum atandığını, şüphelinin bu analizle FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı ve iltisakı olduğunun tespit edildiğini belirtti.