BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar

Adana'da Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı'nın 38. kilometresinde vana takılıp, bir tanker ham petrol çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol hattı görevlileri gece hatta gelen petrolün seviyesinin düştüğünü tespit etti. Görevliler ya patlak olabileceği ya da boru hattından hırsızlık yapılmış olabileceği üzerinde durarak kaçağın önce nerede olduğunu tespit için çalışma başlattı. Boru hattının geçtiği güzergahta inceleme başlatan ekipler, BTC'nin Kırıkkale'ye giden 38. kilometresinde buğday tarlası içinde yaklaşık 1 metre kazılarak boruya vana takılıp ham petrol çalındığını tespit etti. Görevliler durumu hemen polise bildirdi. Polis olay yerine gelerek inceleme başlatırken, yapılan incelemede şahısların tarla içinde boru hattının geçtiği güzergahı 1 metre kazıp boruyu buldukları, daha sonra ise boruya vana takarak, bir tanker ham petrol çaldıkları belirlendi.

Zanlıların hırsızlık yaptıktan sonra da torbalara toprak doldurup vananın üzerine bıraktığı görüldü. Buğday tarlasına girmiş tanker izlerine rastlayan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya