Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye oldu

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in avukatlarının tutukluğa itirazı, 2. Sulh Ceza Hakimliğince görüşüldü.



Yeter dün yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeter, 5 Haziran'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürülmüştü.

AKADEMİSYENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı.



Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.