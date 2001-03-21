Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den gözaltına alındı

5.6.2017 - 15:04

Bülent Arınç’ın damadı gözaltına alındı

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı. Yeter, Arınç’ın kızı Ayşegül Arınç ile evli. Ekrem-Ayşegül Yeter çiftinin 12 yaşında Mehmet Akif isminde bir çocukları var.

BÜLENT ARINÇIN DAMADI ile ilgili görsel sonucu

GÖKÇEK İLE TWITTER’DA ATIŞMIŞTI

Ekrem Yeter’in ismi ilk olarak Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasındaki tartışmada gündeme gelmişti. Melih Gökçek “Bülent Arınç’ın kızı ve damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter fanatik paralelcidir” demişti. Melih Gökçek’in iddiası üzerine Ekrem Yeter twitter hesabından açıklama yapmış ve Gökçek’e şu yanıtı vermişti; “Ey Gökçek! Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki iyi niyetinden bir an bile şüphe etmediğim, dürüst, namuslu ve vicdan sahibi bir adamın damadı olduğum için gurur duyuyorum. Ancak bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz. Yok eğer paralelden kastın devlete ve millete kumpas kurmak, ihanet etmek, rant peşinde koşmak, yalancılık, dalkavukluk, sinsilik, arkadan kuyu kazmak, belden aşağı vurmak ise onu biz bilmeyiz ama…”

İLK DAMAT VAKASI: KAVURMACI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP içerisindeki üst düzey FETÖ vakası, soruşturmanın İstanbul ayağında yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, örgütün finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Eylül 2016 günü tutuklanmıştı. Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2017 günü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Kavurmacı’nın tahliyesi Ankara kulislerinde de tartışmalara neden olmuştu.

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