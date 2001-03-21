Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Ekrem Yeter daha sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

EKREM YETER İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Yeter, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARINÇ KONUŞMUŞTU

Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Arınç, hurriyet.com.tr'nin sorusu üzerine "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" demişti.

AKADEMİSYENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.

DEMOKRASİ NÖBETİNDEN FOTOĞRAF

Ekrem Yeter, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetine katılmış ve fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

GÖKÇEK İLE TWITTER’DA ATIŞMIŞTI

Ekrem Yeter’in ismi ilk olarak Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasındaki tartışmada gündeme gelmişti. Melih Gökçek “Bülent Arınç’ın kızı ve damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter fanatik paralelcidir” demişti. Melih Gökçek’in iddiası üzerine Ekrem Yeter twitter hesabından açıklama yapmış ve Gökçek’e şu yanıtı vermişti; “Ey Gökçek! Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki iyi niyetinden bir an bile şüphe etmediğim, dürüst, namuslu ve vicdan sahibi bir adamın damadı olduğum için gurur duyuyorum. Ancak bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz. Yok eğer paralelden kastın devlete ve millete kumpas kurmak, ihanet etmek, rant peşinde koşmak, yalancılık, dalkavukluk, sinsilik, arkadan kuyu kazmak, belden aşağı vurmak ise onu biz bilmeyiz ama…”

İLK DAMAT VAKASI: KAVURMACI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP içerisindeki üst düzey FETÖ vakası, soruşturmanın İstanbul ayağında yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, örgütün finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Eylül 2016 günü tutuklanmıştı. Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2017 günü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Kavurmacı’nın tahliyesi Ankara kulislerinde de tartışmalara neden olmuştu.