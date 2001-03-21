Bursa'da balkondan düşen çocuk öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Eşref Dinçer Mahallesi odun depoları mevkiinde meydana gelen olayda, iki yaşındaki Ensar Çelik, evlerinin balkonundan düştü. Üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen minik Ensar, evvela Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Ensar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede üç gün tedavisi devam eden minik çocuk kurtarılamadı. Ağrı eşrafından Vedat Çelik’in oğlu olan Ensar’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Ensar Çelik bugün Gemlik’te toprağa verildi.

Hurşit Topal