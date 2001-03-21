Bursa'da cadde ortasındaki dehşet kameraya böyle yansıdı

26.3.2017 - 11:20

Bursa’da bir iş yerinin önüne park eden okul servis şoförü, kendisini uyaran esnafın üzerine bıçakla yürüdü.

Duruma tepki gösteren esnaflar birlikte hareket ederek servis şoförünü etkisiz hale getirildi. Caddenin ortasındaki kavga anları ve bıçakların çekilmesi güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesinde bisiklet tamircisi olan Fahrettin M. iş yerinin önüne aracını park etmek isteyen okul servisi şoförünü "Birazdan dükkana mal gelecek. Buraya park etme " diyerek uyardı.

Servis şoförü etkisiz hale getirildi

Fahrettin M.’nin uyarısına sinirlenen servis şoförü dükkan sahibiyle park konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından kendine yapılan uyarılara sinirlenen servis şoförü aracını ileriye çekerek, elinde büyük bir ekmek bıçağıyla Fahrettin M.’ye saldırdı. Çevrede bulunan esnafın müdahale etmesi üzerine elindeki bıçağı sağa sola sallamaya devam eden servis şoförü, toplanan vatandaşların eline vurarak bıçağı düşürmesi üzerine etkisiz hale getirildi. Esnaf tarafından olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen servis şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü.

Olayda eli bıçaklı şoföre müdahale eden Fahrettin M.’nin kardeşi İsmet M. de hafif şekilde yaralandı. Gözaltındaki servis şoförü, esnafın kendisine küfür edip darp ettiğini belirterek savunma yaptı.

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