Bursa'da FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

21.3.2017 - 01:00

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'na yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan (Slim A.Ş.) Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'na, Bursa ve İstanbul'da geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve mali destek sağlamak suçlarından aranan 59 şüpheliden, 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların terör örgütünün haberleşme aracı olan 'Bylock' programını kullandıkları, bazılarının örgüt içi atamaya baktıkları ve terör örgütünün elebaşının talimatlarıyla Bank Asya bankasını para yatırdıkları tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlıların davasında karar açıklandı ve 19 kişi FETÖ/PDY üyesi olmaktan ve terör örgütüne yardım etmekten tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf Ali Arslan

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