Bursa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Bursa’da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Kaza Mudanya İlçesi Bademli Mahallesinde gerçekleşti. 16 ARC 37 plakalı lüks otomobil içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu 16 HC 563 plakalı otomobil ile çarpıştı. Beş kişinin bulunduğu otomobil çarpışma sonrası kaldırıma çıktı.Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Uğur B. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra olay yerine gelen Uğur B’nin yakınları sinir krizi geçirdi. İsmi öğrenilemeyen 16 ARC 37 plakalı aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Burak Türker - Samet Doğru