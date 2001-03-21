Bursa'da otomobil 2 dükkana daldı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü iki dükkana daldı. Kazanın meydana geldiği sırada dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza bugün Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, cadde üzerinde bulunan iki dükkana girdi. Plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazanın olduğu sırada dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Aracın dükkanlara dalma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü ve iş yerlerinde de ciddi hasarlar oluştuğu görüldü.

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk tedavileri yapılan sürücü ve beraberindekiler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Cengiz Gündüz