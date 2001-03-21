Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

BURSA’da polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi "ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum" diyerek yardım istedi. Polislerin buraya çok uzak gel beraber iftar yapalım demesi üzerine yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Üzerimde bomba var diye bağırarak polisleri yanına yaklaştırmayan şahıs üzerinde Türk Bayrağı olan kamyonete binerek olay yerinden kaçtı.

Olay Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi’nde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi "ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum, bana yardımcı olurmusunuz" diye sordu.



Polislerin Mevlana Türbesi Konya’da oruçluysan gel beraber iftar yapalım demesi üzerine şahıs yanında bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. Polisler yere yatarak saldırgana ateş etmeye başladılar. Üzerimde bomba var diyerek polisleri yanına yaklaştırmayan şahıs bahçeden çıkarak polis merkezi önüne park ettiği üzerinde Türk Bayrağı bulunan kamyonete binerek olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu polis merkezi ve çevrede bulunan işyerlerinin camlarına kurşunlar isabet etti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan zanlıyı bulabilmek için araştırma başlattı.