Çaldığı paraları öyle bir yere saklamış ki

27.5.2017 - 01:00

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde evinde bakım yaptığı A.A.'nın 1000 dolar ile 400 lirasını çaldığı iddiasıyla yakalanan Türkmenistan uyruklu Mehriban Kerimova'nın paraları külodunda sakladığı ortaya çıktı

Olay, Marmara Ereğlisi'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana eldi. İddiaya göre Y.A., Alzheimer hastası olan annesi A.A.'ya bakması için Türkmenistan uyruklu Mehriban Kerımova ile anlaştı. Önceki gün evde dolabın içinde 1000 dolar ile 400 liranın yerinde olmadığını fark eden Y.A., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis Türkmenistan uyruklu Mehriban Kerımova'yı gözaltına aldı.

Emniyette olayla ilgilisi olmadığını belirten Mehriban Kerımova'nın üzeri polis tarafından arandı. Ancak paralar bulunamadı. Daha sonra doktor kontrolüne götürüleceğinin söylenmesi üzerine Kerımova, külotundan çıkardığı paraları polise teslim etti.

Adliyeye sevk edilen Kerimova'nın sınır dışı edilmesini karar verildi.

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