Çaldığı sucukları bakın neresine soktu

3.6.2017 - 13:22

Yalova'da bir hipermarkete giren şahsın tezgahtan aldığı 2 adet sucuğu çalıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da bir hipermarkete giren şahıs önce rafların arasında bir süre dolaşarak etrafı kolaçan etti. Ardından raftan aldığı 2 adet sucukla dolaşan şahıs kimsenin olmadığını gördüğünde sucukları pantolonunun içine sokarak marketten hızla çıktı. Hırsızlığı kameradan fark eden kasiyer durumu hipermarket yetkililerine bildirdi. Fark edildiğini anlayan şahıs ise koşarak marketten kaçmaya başladı.
Market yetkilileri de hırsızın peşinden koşsalar da yakalayamadı. Polis olayla ilgili tahkikata başladı.

 

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