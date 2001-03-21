Camide büyük panik yaşandı 21 kişi hastaneye kaldırıldı

1.6.2017 - 10:00

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde camide teravih namazında zehirli gaz paniği yaşandı. Gazdan etkilenen 21 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, burhaniye ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi Yeni Camii de Teravih Namazı sırasında otluk alanda yapılan İlaçlamadan etkilenen çoğu kadın 21 kişi zehirlendi. Namazın 8. Rekatında cemaatin öksürmeye başlamasıyla ortaya çıkan zehirlenme olayı sonrasında durumun bildirilmesi üzerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Cami kısa sürede tahliye edildi. Gazdan etkilenen 21 kişi Burhaniye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek gecenin ilerleyen saatlerinde taburcu edildi. Gazdan zehirlenenlerin içinde hayati tehlike yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Camide büyük panik 21 kişi hastaneye kaldırıldı
 

Olayın yaşanmasının hemen ardından bölgeye afad’a bağlı KBRN ekibi gönderilerek cami ve çevresinde gaz ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde zararlı bir gaza rastlanmadı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal olayın duyulmasının ardından Burhaniye Devlet Hastanesine giderek gazdan etkilenen vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Camide büyük panik 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret