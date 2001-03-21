Camide büyük panik yaşandı 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, burhaniye ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi Yeni Camii de Teravih Namazı sırasında otluk alanda yapılan İlaçlamadan etkilenen çoğu kadın 21 kişi zehirlendi. Namazın 8. Rekatında cemaatin öksürmeye başlamasıyla ortaya çıkan zehirlenme olayı sonrasında durumun bildirilmesi üzerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Cami kısa sürede tahliye edildi. Gazdan etkilenen 21 kişi Burhaniye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek gecenin ilerleyen saatlerinde taburcu edildi. Gazdan zehirlenenlerin içinde hayati tehlike yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi.







Olayın yaşanmasının hemen ardından bölgeye afad’a bağlı KBRN ekibi gönderilerek cami ve çevresinde gaz ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde zararlı bir gaza rastlanmadı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal olayın duyulmasının ardından Burhaniye Devlet Hastanesine giderek gazdan etkilenen vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilendi.



