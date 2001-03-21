Çanakkale’de 35 kaçak yakalandı

27.5.2017 - 22:30

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale köyü yeşil liman mevkindeki zeytinliklerin bulunduğu alana operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33’ü Afganistan, biri Somali ve biri de Pakistan uyruklu 35

Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.

İpek Güney

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