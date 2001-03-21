Cenazeler karışınca mezar açıldı

Cenazeler karışınca mezar açıldı
8.6.2017 - 01:04

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadının cenazesini defnetmek isteyen yakınları, hastanedeki karışıklık nedeniyle farklı kişinin naşını teslim alarak defnetti. Yanlışlık anlaşılınca kadının cenazesi mezardan çıkartılarak tekrar hastane morguna kondu.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Devlet Hastanesi'nde ölen Hamide Esenboğa’nın (95) cenazesi hastane morguna kondu. Yine aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mezyune Çiftçioğlu da yaşamını yitirdi ve morga kaldırıldı.

Çiftçioğlu'nun yakınları öğle saatlerinde hastaneye gelerek cenazelerini morgda teşhis etti ve hastane yetkilileri tarafından kendilerine teslim edilen cenazeyi İdem Mahallesi Mezarlığında defnettiler. Daha sonra Çiftçioğlu'nun yakınlarından biri şüphelenerek kendi cenazeleri yerine başka birini defnettiklerini bildirdi ve mezar tekrar kazıldı. Mezardan Çiftçioğlu'nun naaşı yerine aynı gün hastanede yaşamını yitiren Hamide Esenboğa'nın cenazesi çıktı. Yakınları tarafından tekrar hastane yetkililerine teslim edilen Esenboğa'nın naaşı, morga kaldırıldı. Esenboğa'nın ailesinin durumdan haberdar olmadığı, cenazelerini yarın defnedecekleri öğrenildi. Çiftçioğlu'nun naaşı da yarın toprağa verilecek.

Öte yandan Kozan Devlet Hastanesi yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattıkları bildirildi.

Emre Bozdemir

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret