Cenazesi çamaşır makinesinin üzerine konuldu

İzmir’in Konak ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, vasiyeti üzerine iki çamaşır makinesi üzerine konularak kaldırıldı. Yıldırımkal'ın çok renkli bir kişiliği olduğunu söyleyen arkadaşı Fahri Kandemir, “Hacı abi bu çarşının duayeni bir daha bu çarşıya böyle bir insan gelmez. Dünya görüşüyle renkli kişiliğiyle ayrı bir yerde o. Buradan bugüne kadar kalkan cenaze yok. Demiş ki 'beni çamaşır makinesinin üzerine koyun.' Biz de iki çamaşır makinesinin üzerine koyduk tabutunu ve kaldırdık cenazesini” dedi.

İzmir’in renkli simalarından olan ve yaklaşık 30 yıldır spotçuluk yaparak geçimini sağlayan 71 yaşındaki Salih Emin Yıldırımkal, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yıldırımkal'ın ölümü, çevredeki esnafları, ailesini, yakınlarını üzüntüye boğdu. Çankaya semtindeki iş yerine yıllarını veren ve herkes tarafından tanınan Yıldırımkal'ın vasiyeti de ortaya çıktı.

Vasiyette ise 71 yaşındaki Yıldırımkal, öldükten sonra taburunun iki çamaşır makinesine konularak Çankaya semtinde bulunan Elektronikçiler Çarşısından kaldırılmasını istedi. Bu istek ise yerine getirildi. Cenaze töreni için hemen iki tane çamaşır makinesi bulundu. Daha sonrada Salih Emin Yıldırımkal'ın tabutu omuzlarda getirilerek çamaşır makinesinin üzerine konuldu.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI



Çarşı esnafının bildiği duruma çevreden geçen vatandaşlar anlam veremedi. Meraklanan vatandaşlar, çevredeki esnaflara sorduğunun da vasiyeti öğrenince şaşırdı. Çarşı esnafı da daha sonra çamaşır makineleri üzerine konulan tabutun arkasına geçerek saf tuttu. Salih Emin Yıldırımkal, aynı zamanda çarşı içerisinde yer alan Sipahipazarı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından çok sayıda kişi, Yıldırımkal'ın sosyal medya hesabından taziye mesajları paylaştı.

Tabutu iki çamaşır makinesi üzerine konularak cenaze namazı kılınan Yıldırımkal'ı ise yıllarca beraber çalıştığı esnaf komşuları anlattı. Salih Emin Yıldırımkal'ın çok renkli bir kişiliği olduğunu söyleyen arkadaşı Fahri Kandemir, “Hacı abi bu çarşının duayeni bir daha bu çarşıya böyle bir insan gelmez. Dünya görüşüyle renkli kişiliğiyle ayrı bir yerde o. Herkese her dükkana girer hal hatır sorar herkesle konuşacak bir şey bulurdu. Buradan bugüne kadar kalkan cenaze yok. Demiş ki beni çamaşır makinesinin üzerine koyun. Bizde iki çamaşır makinesinin üzerine koyduk tabutunu ve kaldırdık cenazesini” dedi.



'RENKLİ BİR İNSANDI'

Yıldırımkal’ın vasiyeti üzerine böyle bir şey düzenlendiğini söyleyen çarşı esnaflarından Gökhan Çayırlı, “Vasiyeti vardı 'iki tane çamaşır makinesi koyun' demişti. Benim tabutumu da onların üstüne koyun cenazemi buradan kaldırın demişti. Bizde vasiyetini yerine getirdik. Çok seviyordu çarşıyı bu yüzden benim cenazem buradan kalksın diyordu. Bizde vasiyetini yerine getirdik” diyerek Yıldırımkal’ı özleyeceklerini söyledi. Yıldırımkal’ın çarşının en eski esnaflarından biri olduğunu söyleyen Ali Paşaşahin ise Yıldırımkal için şu ifadelerde bulundu:



“Spot işiyle uğraşıyordu ve renkli bir insandı. Her insanla diyaloğu vardı. Gönül almasını bilirdi küs kalmazdı asla kimseyle. Çarşımızda 69 yılında ilk defa cenaze namazı kılınmıştı bu senede ilk defa bir esnaf cenazesi kalktı. Allah rahmet eylesin kendisine. Vasiyetinde benim cenazemi bu çarşıdan kaldırın tabutumu iki çamaşır makinesinin üzerine koyun demişti. Vasiyeti yerine geldi. Ölmeden önce caminin önünde kısa bir tartışmamız olmuştu. On dakika sonra yanıma gelerek dedi ki; 'gel senle helalleşelim.' Helalleştik elini öptüm öğle namazına gittim geldim kalp krizinden hayatını kaybetmişti.”