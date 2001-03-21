Ceylin komşusunda ölü olarak bulundu! İşte vahşette ilk ifade...

İKİ ŞÜPHE DEĞERLENDİRİLİYOR

Ceylin'in feci ölümüyle ilgili iki iddia da ortaya atıldı. Buna göre çiftin daha önce 2 kız çocuğunun öldüğü, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Ş.T.'nin Ceylin'i boğarak öldürdüğü ardından sandığa koyduğu ihtimali değerlendiriliyor.

Bir diğer ihtimal ise Ceylin'in fidye için kaçırılmış olabileceği yönünde. Ceylin'in kaybolmasının ardından dedesinin telefonuna "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı bir mesaj gelmişti. Bu mesajın komşu kadın Ş.T.'nin bir yakınına ait telefondan atıldığı belirlendi. Sabah'ın haberine göre Atik Ailesi'nin maddi durumunun iyi olması nedeniyle Ceylin'in fidye için kaçırılmış olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

DÜN NELER YAŞANDI?

Ödemiş 50’nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran Cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi’nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı’na gitti. Atik’in uzun süre ortalıklarda görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına ve gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen, torununu bulamadı.

DEDENİN TELEFONUNA KAÇIRILDI MESAJI

Bunun üzerine Atik’in yakınları Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin’in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Ancak, Mustafa Atik’in telefonuna, ’Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz’ yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesi ile kalan Ceylin Atik’in kaçırıldığı anlaşıldı.

Polis, dede Atik’e gelen mesajdan yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin’in en son parkın yanındaki Şengül Sokak’taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi.



Gözaltına alınan S.T. ve Ş.T. çifti

Bunun üzerine, bugün saat 10.30’da çiftin evlerinde parmak izi incelemesi ve arama yapıldı. Olayın duyulmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş ve minik Ceylin’in yakını da olay yerine geldi. Gergin bekleyiş ise dakikalar içerisinde devam etti. Polis, bekleyiş sırasında bölgeyi geniş bir güvenlik şeridine aldı ve kimseyi yaklaştırmadı. Yaşanabilecek bir olaya karşı da ekipler takviye kuvvetlerle evin önünde önlem aldı.

SANDIĞA SAKLAMIŞ!

Yapılan incelemede minik Ceylin’in cesedi apartmanın bodrum katında sandık içine saklanmış bulundu.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Ceylin'in ölümüyle ilgili ev kadını Ş.T. ile oto tamircisi olan kocası 37 yaşındaki S.T. gözaltına alındı. Linç girişimine karşı gizlice polis ve jandarma tarafından yarım saat sonra evden çıkarılan çift, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 3 yaşındaki çocukları M.Y.T. ise bir yakınlarına teslim edildi. S.T.’nin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

’CESEDİNİ SANDIĞA KİLİTLEDİM’

Ş.T.’nin polise verdiği ilk ifadesinde olay günü oğlu ile parkta oynadıklarını belirtip, "Ceylin, oğlumu çok severdi. O da bize katıldı. Bir süre birlikte oynadıktan sonra su içmek ve dinlenmek için eve çıktık. Ceylin, evin içinde koştururken, ayağı kayıp düştü. Başını yere çarptı. Öldüğünü anlayınca, korkup, cesedini odaki sandığa kilitledim" dediği öğrenildi.



Ceylin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ş.T.

MESAJ BİR YAKINININ TELEFONUNDAN

Ceylin Atik’in dedesine gelen ’Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz’ yazılı SMS’in de Ş.T. tarafından bir yakınının cep telefonundan gönderildiği belirlendi.

Öte yanda vücudunda herhangi bir kesici alet ve kurşun yarası bulunmayan Ceylin Atik’in cesedi, savcı ve polisin evdeki gerekli incelemelerinin ardınan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.



Zanlılar oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T emniyet müdürlüğüne götürüldü

ÖFKELİ KALABALIK BİNAYI TAŞ YAĞMURUNA TUTTU

Ceylin’in ölü bulunduğunun duyulmasıyla birlikte olay yerindeki öfkeli kalabalık, binaya girmek istedi. Kapıda önlem alan polis ekipleri, içeri girmek isteyen kalabalığa engel olmak isteyince, arbede çıktı. Kalabalık, binayı taş yağmuruna tutup, camlarını kırdı. Ardından da polis barikatını aşanlar, içeri girmeye çalıştı. Jandarma ve çevik kuvvetten takviye istendi. Polis, biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı. Çıkan arbedede 3’ü polis 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



