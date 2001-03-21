CHP İl Başkanı Özkar'a 10 ay hapis cezası

Eskişehir’de şehit cenaze töreni öncesinde ‘Katil PKK, işbirlikçi AKP diye haykırmak için cenaze törenine katıl’ şeklinde mesaj gönderen CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar 10 ay hapse mahkum edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil için 26 Kasım 2016 tarihinde Eskişehir merkezde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde, "Katil PKK, işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl" yazılı mesajı üyelere gönderdiği iddia edilen CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar’ın yargılanmasına Eskişehir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Sinan Özkar’ın yanı sıra avukatı katıldı.

Duruşmaya katılan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'nün avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini söyledi. Kendini savunan Özkar, suçlamaları kabul etmedi.

Cenazeye katılım çağrısı yapmak için mesaj attığını söyleyen Özkar, "Yaptığım çağrı bir cenazeye katılım çağrısıdır. Kamu barışını bozmaya yönelik hiçbir somut tehlike oluşmamıştır. Zaten içerik itibarıyla şiddet çağrısı da yoktur. Sadece eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Kargaşa çıkmasına yönelik ya da karşı tarafa şiddet uygulanmasına yönelik bir çağrı söz konusu olmadığı gibi bu yönde bir kastım da yoktur. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi.

Sanık Özkar'ı ''Kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan 10 ay hapisle cezalandıran hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.