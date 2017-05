Çifte cinayeti işleyen aileden biri çıktı

İstanbul’da geçen yıl ölü bulunan Yağmur Güneş ve kız arkadaşı Uğur Can Taşdemir’i, Güneş’in amcaoğlunun silahla öldürdüğü saptandı. Zanlıya müebbet istendi.

İstanbul Eyüp'te geçtiğimiz yıl öldürülen Yağmur Güneş ve Uğur Can Taşdemir'in, Güneş'in amcaoğlu tarafından öldürüldüğü saptandı. Zanlı ile Yağmur Güneş'in anne babası hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 19 yaşındaki Uğur Can Taşdemir ve 27 yaşındaki Yağmur Güneş bir süre önce tanışarak sevgili oldu. Yağmur Güneş'in boşandığı eşinden 2 çocuğu vardı. Güneş sık sık Taşdemir'in ve ailesinin bulunduğu evde kalıyordu. Çocuklara da Yağmur Güneş'in anne-babası bakıyordu. Yağmur Güneş'in amcaoğlu Cüneyt Güneş bir gün Uğur Can Taşdemir'in ablası Demet'i arayarak ikiliyle görüşmek istediğini söyledi. Abla, "Niye" diye sorunca da, "Yağmur'un annesi ikisini de öldürecek" dedi. Cüneyt Güneş akşam saatlerinde ikiliye telefonla ulaştı.

ANNE-BABAYA DA MÜEBBET

Yağmur Taşdemir "Abi bırak bizi. Anneme uyma. Ben burada mutluyum, huzurluyum. Sen benim kaldığım yeri biliyorsun, istiyorsan gel gör" dedi. Eve gelmek istemediğini belirten Cüneyt Güneş ise Yağmur ve Uğur Can'ı yanına çağırdı. Belirtilen adrese giden ikiliyi araçla Eyüp'teki Maltepe Çıkmazı'nda boş bir araziye götüren amcaoğlu, burada eve dönmeyi kabul etmeyen Yağmur Güneş'i 2, Uğur Can Taşdemir'i de 3 el ateş ederek öldürdü.

Soruşturma sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Cüneyt Güneş'e "kasten adam öldürmekten' ve Yağmur Güneş'in annesi Zeliha Güneş ve babası Ahmet Güneş'e de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)