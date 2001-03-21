Çifte cinayeti işleyen aileden biri çıktı

29.5.2017 - 09:39

İstanbul’da geçen yıl ölü bulunan Yağmur Güneş ve kız arkadaşı Uğur Can Taşdemir’i, Güneş’in amcaoğlunun silahla öldürdüğü saptandı. Zanlıya müebbet istendi.

İstanbul Eyüp'te geçtiğimiz yıl öldürülen Yağmur Güneş ve Uğur Can Taşdemir'in, Güneş'in amcaoğlu tarafından öldürüldüğü saptandı. Zanlı ile Yağmur Güneş'in anne babası hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 19 yaşındaki Uğur Can Taşdemir ve 27 yaşındaki Yağmur Güneş bir süre önce tanışarak sevgili oldu. Yağmur Güneş'in boşandığı eşinden 2 çocuğu vardı. Güneş sık sık Taşdemir'in ve ailesinin bulunduğu evde kalıyordu. Çocuklara da Yağmur Güneş'in anne-babası bakıyordu. Yağmur Güneş'in amcaoğlu Cüneyt Güneş bir gün Uğur Can Taşdemir'in ablası Demet'i arayarak ikiliyle görüşmek istediğini söyledi. Abla, "Niye" diye sorunca da, "Yağmur'un annesi ikisini de öldürecek" dedi. Cüneyt Güneş akşam saatlerinde ikiliye telefonla ulaştı.

ANNE-BABAYA DA MÜEBBET

Yağmur Taşdemir "Abi bırak bizi. Anneme uyma. Ben burada mutluyum, huzurluyum. Sen benim kaldığım yeri biliyorsun, istiyorsan gel gör" dedi. Eve gelmek istemediğini belirten Cüneyt Güneş ise Yağmur ve Uğur Can'ı yanına çağırdı. Belirtilen adrese giden ikiliyi araçla Eyüp'teki Maltepe Çıkmazı'nda boş bir araziye götüren amcaoğlu, burada eve dönmeyi kabul etmeyen Yağmur Güneş'i 2, Uğur Can Taşdemir'i de 3 el ateş ederek öldürdü.

Soruşturma sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Cüneyt Güneş'e "kasten adam öldürmekten' ve Yağmur Güneş'in annesi Zeliha Güneş ve babası Ahmet Güneş'e de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret