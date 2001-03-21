Çığlıklara arasında şarampole böyle uçtular

26.3.2017 - 01:00

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün aracı yoldan çıkarak şarampole uçtu, araç kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti. Araçtaki yolcuların çığlıkları arasında şarampole uçan araç, arazide durabildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi istikametime gitmekte olan Önder Çöpler'in kullandığı 42 M 5333 plakalı hafif ticari aracın önüne refüjdeki kavşaktan kontrolsüz bir şekilde otomobil çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü otomobile çarpmamak için direksiyonu çevirince çarpışmaktan kıl payı kurtulurken, araç içinde bulunanların çığlıkları arasında yoldan çıkarak araziye indi. Kazaya sebebiyet veren otomobilin hiç durmadan yoluna devam etmesi de araç kamerasına yansıdı. Olay sırasında araçtaki yolcuların çığlıkları da kamera tarafından kaydedildi. Kazada, sürücünün kızı Merve Nur Çöpler’in başına aracın arkasından kutu düşerken, sürücü ile eşi Gülay, kızı Melisa Azra Çöpler ve eşinin kız kardeşi Sümeyye Kılıç yara almadan kazayı atlattı. Çevreden görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, trafik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Merve Nur Çöpler ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamera kayıtlarından yola çıkan otomobilin tespit edildiği öğrenildi.

“Önümüze araç çıkınca direksiyonu kırdım, şarampole uçtuk”

Araç sürücüsü Önder Çöpler, Kulu’dan Şereflikoçhisar istikametine gittiğini anlatarak, “Araba kavşaktan önüme geçti. Araca vurmamak için direksiyonu sağa kırdım. Şarampole uçtuk. Ne bizde, ne araçta sıkıntı var. Fakat daha temkinli olmak lazım. O sırada çocuklara baktım. Problem olmadığını gördüm. Sadece küçük çocuk ağlıyordu. Kafasına araçtan bir paket düşmüş. Sonra polis ekipleri geldiler, araştırma yaptılar. Diğer araca ulaşmışlar yakalamışlar. Araçtaki kameranın çok faydası oldu. Saniye saniye tüm görüntüleri kaydetti” dedi.

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