Cinnet getiren baba ailesini katletti

29.5.2017 - 00:07

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir evde cinnet getiren baba, 3 çocuğu ile eşini bıçakladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, cinnet getiren baba, kendini de bıçaklayarak intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, evde ailesi ile birlikte oturduğu sırada psikolojik sorunları nedeniyle baba Mustafa Ö., cinnet getirdi.

Mustafa Ö., önce eşi Fatma Ö.’yü bıçak darbeleriyle yaraladı, daha sonra çocukları Mervenur (1), İlknur (6) ve Mehmet (7) isimli çocuklarını bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan anne ve çocukların ardından baba Mustafa Ö. de bıçakla kendini yaralayarak intihar etmek istedi. Kendini bıçakla yaralamasının ardından Mustafa Ö. evi ateşe verdi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye evde çıkan yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı anne Fatma ile 2 kızı Mervenur ve İlknur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Ö. ve oğlu Mehmet'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Bulut

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