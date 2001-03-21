Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Önce bir ciple çarpıştı sonra akaryakıt istasyonuna girdi

Bursa'da bir otomobilin ciple çarpıştıktan sonra savrularak akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü koltuğunda Ahmet Akın (25) bulunduğu 16 FN 031 plakalı otomobil, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde İzmir Yolu Orhaneli Kavşağı yakınında Abdi Gazioğlu'nun idaresindeki 34 LH 4526 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak benzinliğe giren otomobil, akaryakıt pompalarından birine çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ahmet Akın ve annesi Aliye Akın yaralandı.Sürücü Akın'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan annesinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle hasar oluşan akaryakıt istasyonunda yangın çıkması ihtimaline karşı itfaiye ve polis ekipleri tarafından önlemler alındı.

Serkan Akkuş