Çocuğa attığı sıcak su silahtan sayıldı

Şişli’de ünlü bir restoranın şubesinde Polat Kara adlı çocuğun üzerine sıcak su döken restoran çalışanı hakkında iddianame hazırlayan savcılık, küçük çocuğun üzerine dökülen sıcak suyu silahtan sayarak şüphelinin 1,5 yıla kadar hapsini istedi.

Şişli Harbiye’deki ünlü bir fast food restoranında 10 Mayıs 2017’de 7 yaşındaki Polat Kara adlı çocuğun üzerine sıcak su döken restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Polat Kara (7) adlı çocuk ‘mağdur’, annesi İpek Kara ‘şikayetçi’, restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

Polat Kara’nın ifadesinde restorana arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için gittiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Haceroğlu’nun ifadesine de yer verildi. Haceroğlu’nun ifadesinde ise dilenmek üzere restoran şubesine gelen Kara ve arkadaşlarından müşterilerin rahatsız olduğu, bir bardak sıcak suyu alarak kapının önüne gittiği ve mağdur Kara’nın üzerine attığı belirtildi. Olay sonrası alınan Adli Tıp Raporuna göre Polat Kara’nın vücudunda sıcak su nedeniyle birinci dereceden yanık meydana geldiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Mutlu Haceroğlu’nun, “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Başak Akbulut

