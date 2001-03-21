Çocuğuna sigara ve bira içiren anneye büyük tepki

Sosyal medyada hızla yayılan bir anne-oğul görüntüsü büyük tepki oluşturdu. İnternette dolaşan görüntülerde bir annenin oğluna sigara ve bira içirdiği görülüyor. Babaannesi de bu skandal görüntüleri kamera ile kayda alıyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen ve bu sabah sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan bir annenin oğluna sigara ve bira içirme görüntüsü izleyenler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İnternette dolaşan görüntülerde bir annenin oğluna sigara ve bira içirdiği görülüyor. 4-5 yaşlarında olduğu sanılan çocuk annesinden aldığı bira ve sigarayı içerken, kamerayı tutan babaannesi de bu skandal görüntüleri gülerek kayda alıyor.

Kimliği belirlenemeyen anne ve babaannenin, çocuğu fiziksel ve duygusal yönden istismar etmesi izleyenler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Türkiye’nin de taraf olduğu ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, “Ana-babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu” ile “İstismar ve ihmalden korunma hakkı” ilkelerine aykırı olan bu görüntüler hakkında izleyicilerin çoğu, devlet yetkililerinin derhal harekete geçmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.

Rıfat Fırat