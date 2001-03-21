Çöp kamyonunda esrarengiz patlama: 2 yaralı

22.3.2017 - 00:59

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çöp kamyonunda meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, çöp kamyonunun Köprülü Mehmet Paşa Lisesi önünden çöp aldıktan sonra hareket ettiği, 200 metre gittikten sonra Karlık Mezarlığı önünde bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Selami Ünal idaresindeki 34 UZ 5610 plakalı çöp kamyonunun patladığı sırada Kamil Okçu (44) ile Abdullah Güzelaydın’ın (40) çöp kamyonunun arkasında bulundukları ve yaralandıkları ifade edildi.

Yaralanan Okçu ve Güzelaydın’ın Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, patlamanın kimyasal atıklardan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çöp kamyonunu güvenli bir alana götürdükleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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