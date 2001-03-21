Çöpe atılan çantadan 356 tane dolu fişek çıktı

25.3.2017 - 00:57

Üsküdar’da bir temizlik işçisinin fark ettiği çantadan, kutular içerisinde 356 adet dolu fişek çıktı. Dolu fişekler polis ekipleri tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi üzerinde çöpleri temizleyen bir işçi, çöp kutularının yanındaki çantayı fark etti. Çantayı çöp zanneden temizlik görevlisi, çöp kutusuna atmak istedi.

Çantayı çöpe attığı sırada çantanın içerisinden yere birkaç tane dolu fişek düştü. O sırada ne olduğuna anlam veremeyen işçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından çantada, kutular içerisinde 356 adet dolu fişek, 2 adet tenis raketi ve bir çift spor ayakkabısı olduğunu tespit etti. Ekipler, çanta çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından çanta içerisinde bulunan dolu fişekler ve diğer malzemeler incelenmek üzere polis merkez amirliğine götürüldü.

Temizlik işçisi Abdullah Koçtekin, "Çantayı buldum çöpe atacaktım. Baktım yere mermiler düştü. Mermileri toplayıp tekrar çantanın içerisine koydum. Sonra bir arkadaşımla 155’i aradım" dedi.

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