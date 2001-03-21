Çorum'da şiddetli yağış hayatı felç etti

28.5.2017 - 00:25

Çorum’da şiddetli yağmur etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı.

Çorum'da bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artırarak yaklaşık bir saat süren yağmurhayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine su baskınına maruz kalan ev ve işyerlerine giden ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

APARTMANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Çorum'da etkili olan şiddetli yağışta, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı, yıkıldı, bahçede bulunan 3 otomobil de sulara gömüldü. Bir otomobil de başka bir apartmanın bahçesine sürüklendi. Apartman sakinleri, bahçeye dolan yağmur suyu nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamadı.

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