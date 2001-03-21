Çözülmeleri engellemek için FETÖ'den yeni rüya seansı

Çözülmeleri engellemek için FETÖ'den yeni rüya seansı
12.6.2017 - 13:20

FETÖ’cüler, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin çözülmesinin önüne geçmek için yeni rüya seanslarını devreye soktu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), cezaevlerindeki örgüt üyelerinin çözülmesinin önüne geçmek için sürekli “kurtulacakları” yönünde rüya seansları yaparken, davalardan mahkumiyet kararlarının çıkması elemanlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nin, FETÖ davasında yargılanan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi çalışanı 18 sanığa 5 Haziran günü görülen duruşmada ceza yağdırmasının ardından FETÖ’nün cezaevlerindeki militanlarını diri tutmak, çözülmelerini engellemek için başvurduğu rüya yalanlarına da hız verdiği belirlendi.

DAĞILMIŞ HALDELER

Eskişehir’deki duruşmadan bir gün sonra tutuklu Serdal K.’yı ziyarete giden eşi Demet K.’nın görüşmesinden cezaevlerindeki FETÖ’cülerin hayal kırıklığına uğradığı ortaya çıktı. Serdal K., eşi Demet K.’ya “Dünkü duruşmadan sonra millet dağıldı, bayağı kötü oldu herkes. Umutsuzluk had safhada ama insanlara söyeyeceğiz yani diğer hükümlülerde benzer şeylerin olduğunu” ifadesini kullanıyor.

KAPILAR AÇILIYORMIŞ

Serdal K.’nın bu sözlerinin ardından ise eşi Demet K.’nın, FETÖ’cüler tarafından görülmüş gibi kurgulanan bir rüyayı anlatmaya başlaması ise dikkat çekti. “Çok güzel rüyalar var. Sana bir tane rüya vereceğim ama bunu kafanda iyi tutman lazım” diyen Demet K., Hz. Ömer, Hz. Ebubekir ve Abdulkadir Geylani’nin olduğu masaya Hz. Muhammed’in (S.A.V.) geldiğini, ardından cezaevinin kapılarının açıldığını ve tüm tutukluların sofraya geldiğini anlattı.

RAMAZAN'DA ÇIKMA HAYALİ!

Hz. Peygamber'in FETÖ’cüleri sofraya davet etiğini ve “Ramazan'ın bir kısmını benimle geçirdiniz, diğer yarısını da ailenizle geçirin” diye rüyayı anlatarak daha da ileriye giden Demet K., FETÖ’cülerin motivasyonunu arttırmak için ibadet olarak gördükleri cezaevlerinden Ramazan ayında çıkacağını iddia etti.

HEPSİ UYDURMA

FETÖ’nün verdiği tarihlerin boş çıkmasının ardından üyelerinin ümitsizliğe düşmesi üzerine bu sefer de rüya seanslarında “zamana takılmayın” yorumu getirildiği görüldü. Demet K., “Müjdeler geliyor ama dediğim gibi insanları çok ümitlendirip zaman noktasında ümitsizliğe düşürebiliyoruz. Mesele zamana takılmamak” demesi, rüyaların kurmaca olduğunu da ortaya koyuyor.

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