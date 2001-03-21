Çukurca’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

29.5.2017 - 00:05

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2017 tarihinde, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle, 16.25-16.45 saatleri arasında Hakkari/Çukurca kırsalı bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; harekat sonucunda bölücü terör örgütüne ait bir adet barınma alanı imha edilmiş ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Musa Erdoğan

 

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