Çukurca'da PKK'dan helikoptere roketli saldırı

Çukurca'da PKK'dan helikoptere roketli saldırı
9.6.2017 - 00:12

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapmaya çalışan Skorsky tipi helikoptere, PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. İsabet alan helikopter zorunlu iniş yaparken, saldırıdan yara almadan kurtulan personel, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edildi.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Çukurca'nın Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Güven Dağı bölgesinde meydana geldi.

Üs bölgesine iniş yapmak isteyen Skorsky tipi helikoptere, Kovan Tepe bölgesinden PKK'lıteröristlerce roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda isabet alan helikopter, üs bölgesinin kuzeyindeki bir mevkiye zorunlu iniş yaptı.

Helikopterdeki personel, saldırıdan yara almadan kurtulurken, bölgeye karadan özel eğitimli birlikler, havadan da kobra helikopterler sevk edildi.

Helikopter personeli, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edildi.

Güvenlik güçleri kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret