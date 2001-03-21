Cumhuriyet'in PKK'nın sesi oldu

Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıyı internet sitesine taşıyan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini haberden çıkardı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hain terör örgütü PKK, güvenlik güçlerini hedef aldı.
Düzenlenen saldırıyı internet sitesinden okuyucularına duyuran Cumhuriyet, ilk haberinde "PKK'lı teröristlerce düzenlenen..." ifadelerini kullandı.
Daha sonra durumu fark eden Cumhuriyet editörleri, haber metnini düzelterek, terörist ifadesini sildi. Haber, "PKK'lilerce düzenlenen..." şeklinde düzeltildi.