Dalaman’da motosiklet kazası; 1 ölü

1.6.2017 - 00:26

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Kavacık Mahallesinde, Günay Çakır yönetimindeki 48 D 4052 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, su kanalına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekiplerince, çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Çakır’ın boynunun kırılarak, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır’ın cenazesi Ortaca Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura

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