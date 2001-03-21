Darbe sanığı "cezaevinde rahatım" diyerek tahliye talebinde bulunmadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ara karar açıklanmadan önce söz alan tutuklu sanık Mehmet Bilge, "Ben tahliye talebinde bulunmuyorum ve arkadaşlarımın beyanlarına katılmıyorum. Cezaevinde rahatım" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın altıncı celsesi tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta başlanılan ve 3 gün süren davada, tanıkların ifadeleri dinlenildi. Tanık ifadelerinin dinlenilmesinin ardından beyanlara geçildi. Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklardan Mehmet Bilge ise söz alarak, "Ben tahliye talebinde bulunmuyorum ve arkadaşlarımın beyanlarına katılmıyorum. Cezaevinde rahatım" dedi. Sanık müdafileri de tahliye talebinde bulunarak, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın celse arasında alınan tanık beyanlarının mahkeme huzurunda okunmasını talep etti. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Aksakallı'nın ifadesinin tamamını okudu. Aksakallı'nın beyanlarının okunmasının ardından söz alan tutuklu sanık Fatih Şahin'in müdafi avukatı, "Zekai Aksakallı'nın beyanlarının okunmasından önce 50 tane sorum vardı, şimdi 150 tane sorum var. Kendisi buradan dinlenmeden hiçbir şey açıklığa çıkamayacak" dedi.

Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı

Duruşmaya verilen 10 dakikalık ara sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yargılandığı suçun vasıf ve mahiyeti, tüm delillerin toplanmamış olma durumu nedeniyle sanıkların tahliye istemlerinin reddine, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. Mahkeme heyeti, yargılama konusu olayın tespiti amacıyla 14 Nisan'da olay mahalinde keşif yapma kararı aldı. Tanıkların keşif mahalinde hazır bulunmasına hükmedildi. Mahkeme, yapılan keşif işlemlerinin tamamlanmasının ardından sanıkların tutukluluk hallerinin 18 Nisan'da inceleneceğini belirtti. Katılma isteminde bulunan Enes Şahin, Elif Serin ve Başbakanlık vekillerinin katılma talebi kabul edildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığında 1. Özel Kuvvet Grup Komutanı olarak görev yapan tanık Çağılhan Yeğin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşturulan İdari Tahkikat Heyeti'ne başkanlık ettiğini söyledi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığıyla irtibatlı çalıştıklarını kaydeden Yeğin, karargahtaki güvenlik kameralarının incelenmesi ve sanık ile tanık ifadelerinin alınması neticesinde İdari Tahkikak Raporu hazırladıklarını belirterek, "Bazı tim personelinin alarm aldıklarını, Ankara'ya bir operasyon gerçekleştireceklerini, ancak konu hakkında bilgi verilmediği, Tabur Komutanı Fatih Şahin'e soru yöneltildiğinde kaçamak sorular verdiği, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin başta Fatih Şahin olmak üzere 12 kez ateş açıldığını değerlendirdik. Özel Hava Alay Komutanlığında tim komutanı olarak görev yapan Ahmet Kemal Yılmaz Yüzbaşı ile Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın 02.28 ile 02.54 saatleri arasında telefon ile görüştüğü, Ahmet Kemal Yılmaz'ın bunun bir darbe girişimi olduğunu, Semih Terzi, Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik ve Fatih Şahin'in hain olduğunu bildirdiği, derdest edilmeleri emredildiği anlaşılmıştır. Mihrali Atmaca ve timi Ümit Bak ile Mehmet Ali Şahin'i gözaltına almıştır. Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın nizamiye dışındaki unsurlarla sürekli irtibat halinde olup emirler yerine getirdiği görülmüştür. Tabur komutanının Diyarbakır'daki 3 taburdan sadece Fatih Şahin'i görevlendirmesi, Ankara'da Ömer Halisdemir'e ilk ateş eden kişi olması, Semih Terzi ile birlikte GATA'ya gitmesi, GATA'da saklanması ve güvenlik güçlerine geç teslim olması kuvvetli bir şüphe uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarıca