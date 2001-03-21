Darbeci emniyet müdürü yalnız değilmiş

İKİSİ DE BYLOCK KULLANIYOR

İddianamede, olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olan şüphelinin, şüpheli Aynacı'ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla Vatan Caddesi'nde bulunduğu ve her iki şüphelinin de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.