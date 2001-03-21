Darbeci emniyet müdürü yalnız değilmiş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan FETÖ'cü emniyet müdürü Mithat Aynacı için iddianame hazırlandı.
Aralarında Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, emniyet müdürlüğünü işgal eyleminde başka bir emniyet müdürünün daha bulunduğu tespit edildi.
İddianamede, olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olan şüphelinin, şüpheli Aynacı'ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla Vatan Caddesi'nde bulunduğu ve her iki şüphelinin de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.