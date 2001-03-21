Darbeci hain general parmak izini inkar etti

FETÖ'cü Ömer Faruk Harmancık, Adil Öksüz'le darbe planlaması yapılan villada bulunan parmak izinin kendisine ait olduğu suçlamasını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada, İstanbul'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık savunmasını yaptı.

"O PARMAK İZİ BENİMSE PARMAKLARIMI KESİN ALIN"

Duruşmada darbe girişimi öncesi Konutkent'teki bir villada Adil Öksüz liderliğinde darbe planlaması yapıldığı ve kendisinin de burada bulunduğu yönündeki suçlamayla ilgili Harmancık;

"Ben parmak izi yüzünden 12 gün sorgulandım TEM'de. Polis arkadaşlar ısrarla birinci dakikadan itibaren ayrılacağım dakikaya kadar parmak izinin benim olduğunu söyledi. İlk duyduğum dakikada söylediğim şey 'eğer o parmak izi benimse, bu parmaklar benim değil, kesin alın.' dedim. 'Eğer bu parmaklarımla o eve girip, iz koyduysam ben bu parmakları istemiyorum.' dedim.

"PARMAKLARIM EVE GİDİP İZ KOYDUYSA..."

O gün bunu söyledim. Bugün bir kere daha artırarak söylüyorum. Eğer bu parmaklar o evin içine gidip, iz koyduysa ben burada kafama sıkarım."

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"DARBE GİRİŞİMİNİ KİM YAPTI BİLMİYORUM"

Harmancık, darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini, bunun bir grubun istemesiyle, planlamasıyla tasarlanamayacağını, icra edilemeyeciğini savundu.