DEAŞ saflarında savaşan 8 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. 4 ay boyunca DEAŞ saflarında savaştığı belirlenen M.E., S.D., R.G., H.Ç., H.P., A.İ., H.Ç. ve A.Y. adlı 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Oğuzhan Altun