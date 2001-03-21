Demirtaş'ın açlık grevi sona erdi

1.4.2017 - 00:02

Demirtaş ile HDP'li vekil Abdullah Zeydan, bu sabah başlattığı açlık grevini fazla bir zaman geçmeden sonlandırdı.

Haklarında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜ SUÇLAMIŞLARDI

HDP Genel Merkezi dün, Demirtaş ile Zeydan'ın bu sabahtan itibaren açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Edirne Cezaevi Müdürü'nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz" denildi.

"DİYALOG YOLLARI AÇILINCA BIRAKTIK"

HDP Genel Merkezi, Demirtaş ve Zeydan'ın açlık grevlerini akşam saatlerinde sona erdirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın partimize ve kamuoyuna gönderdiği mesaj aşağıdaki gibidir. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 25 Şubat 2017 tarihinden beri devam eden açlık grevinin, cezaevi yönetimi ile kurulan diyalog ve sorunların çözümü için ortaya konulan karşılıklı iyi niyet taahhütleri çerçevesinde sonuçlandırılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Açlık grevlerinin devam ettiği diğer cezaevi müdürleri başta olmak üzere, Cezaevleri Genel Müdürü'nü ve Adalet Bakanı'nı açlık grevini devam ettiren mahkumlarla diyalog içerisinde sorunların çözümü için inisiyatif almaya, tutsakları da diyalog zemini çerçevesinde açlık grevlerini bitirebilmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Edirne Cezaevi gibi diğer cezaevleri için de açlık grevleri tümden sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor, büyük katkı sunan hukuk ve insan hakları kurumları ile avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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