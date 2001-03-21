Deniz Baykal'ın seks kasetini bu evde çekmişler

YER NESRİN BAYTOK'UN ÇUKURAMBARDAKİ EVİ

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'nı haberine göre Deniz Baykal'ın mahrem görüntülerinin çekildiği ev Nesrin Baytok'un Çukurambar'daki eviydi ve görüntülerin çekildiği kameranın yerleştirildiği yerdeki tüm izler duruyordu.

ELEKTRİK BUATINA KAMERA YERLEŞTİRİLMİŞ

Evde araştırma yürüten teknik ekipler kamera görüntülerini, kameranın konulduğu değerlendirilen yerdeki açı ile mukayeseli olarak inceledi. Ve çekim açılarına göre gizli kamera kayıtlarının buradan yapıldığını teyit etti.

(Soruşturma dosyasında Nesrin Baytok'un evindeki, yatak odasını gören bu buatın içine de kamera yerleştirildiği anlatıldı)

Karşılaştırmalı inceleme sonucu ulaşılan sonuçlar dosyada şöyle anlatıldı: "İnternette yayımlanan ve Deniz Baykal ile Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin çekildiği yer olduğu düşünülen oda içinde alınan örnek görüntüler ile internette yayımlanan görüntüler karşılaştırılmıştır. İkamet içinde salon ve yatak odası olarak kullanılan iki ayrı yerde portatif olarak kullanılmakta olan objelerin içine, görüntü ve ses aktarımında kullanılan cihazların monte edilerek uygunsuz görüntüler elde edildi. Bu cihazların batarya ile çalıştırıldığı, ayrıca yatak odasında bulunan ve açı itibariyle oda ve yatağın olduğu yeri net olarak gören elektrik buatına müdahale edildiği değerlendiriliyor. Buat içinde bulunan bantlar gerekli incelemeler yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir."

İLK KUMPAS ANGORA EVLERİ'NDE

Baykal'a kaset kumpası, hazırlanışı, görüntülerin sızdırılışı ve kasetin ilk bölümünün yayımlanışıyla tipik bir FETÖ operasyonu. Ancak nedense Baykal operasyondaki FETÖ parmağını başından beri gizlemeye çalışmıştı. Kumpastaki FETÖ rolü dosyada şu cümlelerle anlatılıyor: "Müşteki Deniz Baykal'ın Angora Evleri'nde bulunan ikametine yönelik usulsüz çalışmaların yürütüldüğü, yapılan bu çalışmalarda müşteki şahsa yönelik bu adresten herhangi bir sonuç alamadıkları, bunun üzerine mağdur Nesrin Baytok'un ikameti olan Çukurambar'daki adrese yönelik usulsüz çalışmaların devam ettirildiği, bu adresten ele geçirilen görüntülerin FETÖ/PDY örgütünün amaçlarına hizmet ederek Türk siyasetini dizayn etme yolunda çeşitli internet sitelerinde yayınlanarak dönem itibariyle CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın partideki genel başkanlık görevinden istifa ettiği değerlendirilmektedir."

SORUŞTURMA FETÖ'CÜ SAVCI'DAN ALINDI

FETÖ'cü Savcı Adnan Çimen'in elinden alınan Baykal ve MHP'lilere kaset kumpası dosyaları Şubat 2016'da birleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen dosyada şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar: FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, özel hayatın gizliliğini ihlal, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, tehdit, şantaj, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, iftira, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.

KİMLER ŞÜPHELİ?

Baykal ve MHP'lilere kaset kumpasının şüphelileri arasında FETÖ lideri Fetullah Gülen, örgütün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil, FETÖ'nün altın çocuğu olan polis şefleri Ömer Altıparmak, Recep Güven, Coşgun Çakar, Zeki Güven ve FETÖ'nün havacılık şirketlerinden Tarkim'in ABD'deki firari sahibi Ömer Faruk Bayındır gibi isimler bulunuyor. Toplam şüpheli sayısı 97.