Denizli’de FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kadından 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 19 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüpheli 19 kadından 6’sı tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Denizli’deki kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli kadın hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonda ise 19'u yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Medeni Topaloğlu