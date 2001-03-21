Depremi umursamayan teyze herkesi şaşırttı

Depremi umursamayan teyze herkesi şaşırttı
13.6.2017 - 14:45

Dün yaşanan deprem sırasında markette bulunan ve depreme aldırış etmeden alışverişe devam eden teyzenin soğukkanlılığı, sosyal medyada ilgi gördü.

Dün Ege Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Edremit ilçesinde de büyük ölçüde hissedildi. Ege ve Marmara bölgesinde vatandaşların sokaklara döküldüğü depremde, güvenlik kameralarına yansıyan panik anları da dikkat çekti. Kimi tezgahın üzerinden atlayıp kendini dışarı atarken, bazı vatandaşlar ise deprem anında soğukkanlılığını korudu. Edremit’teki bir kadının deprem anında istifini bozmadan alışverişe devam etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deprem sırasında raflardaki eşyaların yıkılmasına aldırmayan yaşlı bir teyze, alışverişini tamamladıktan sonra marketten çıktı.

Depreme aldırış etmeden alışverişe devam eden kadın, sosyal medyada ilgi çeken videolar arasında yer aldı.

Emrah Elmas

 

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