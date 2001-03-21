Dicle'de üs bölgesine roketatarlı saldırı

Dicle'de üs bölgesine roketatarlı saldırı
10.6.2017 - 00:59

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında teröristler tarafından polis zırhı aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralanın olmadığı saldırıda, araçta hasar oluşurken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Olay, Dicle ilçesi Ziyarettepe mevkiinde bulunan özel harekat üs bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından burada bulunan özel harekat polislerine roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, roket mermisi Ejder tipi zırhlı polis aracına isabet ederken, yaralanan olmadı. Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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