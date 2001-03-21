Diş doktorunun sır dolu ölümü

Kadıköy’de diş hekimi Abdullah Doğan Bircan, evinde başına ateş edilmiş olarak bulundu.

Diş kliniği ortağı da olan Bircan’ın işleri nedeniyle 10 milyon dolar borçlandığı, bu nedenle intihar etmiş olabileceği iddia edildi. Kadıköy’de diş hekimliği yapan 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, önceki sabah eşi Selnur Bircan’ı Bakırköy’de yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktı. Buradan Kalamış’taki işyerine geldi. Öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi İrem Sokak 5/34’teki evine gitti. Eşi Selnur Bircan, telefonla ulaşamayınca apartman görevlisini arayarak çilingir çağırmasını ve eve girmesinini istedi. Apartman görevlisi Cengiz Akar, eve girdiğinde Doktor Bircan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Akar, hemen polis ve sağlık ekibi çağırdı. Bircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bircan’ın sağ şakağından giren merminin, sol kulak arkasından çıktığı saptandı. Çıkan mermi çekirdeğinin de duvardan sekerek koltuğun üzerine düştüğü tespit edildi. Olayda kullanılan Baretta tabanca da Bircan’ın vücudunun altında bulundu. Bircan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, tabanca, mermi kovanı ve mermi çekirdeği incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Bircan’dan el svabı da alındı. Polisin yaptığı araştırmaya göre; Bircan, hekimlik dışında medikal malzeme ticareti yapıyordu. Bu iş nedeniyle çevresinden yüklü miktarda para alıyor, kar payı dağıtıyordu. Ancak son dönemlerde işleri iyi gitmiyordu. Çevresine yaklaşık 10 milyon lira borçlanmıştı. Bu nedenle bunalıma girmişti. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayda Adli Tıp sonucuna göre ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi.