Diyanet'te dev FETÖ Operasyonu

26.5.2017 - 14:48

İstanbul merkezli beş ilde yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Diyanet İşlerinde görev yapan 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan ikisinin halen aktif görevde olduğu öğrenilirken, 23'ünün ise daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar bürosunun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri 18.05.2017 tarihinde İstanbul, Bolu, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Kırklareli illerinde yapılan operasyonda 18’i erkek 7’si kadın 25 kişi gözaltına alındı.

“ Gözaltına alınanlarda 2 kişi hala aktif görevde”

Gözaltına alınanlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı personeli İmam, sivil memur, kur’an kursu öğretmeni, (veri hazırlama kontrol işletmeni) bulunduğu öğrenildi. Soruşturmaya tabi olan 25 kişiden 23’ü daha önceden meslek ihraç edildiği 2 kişinin de halen aktif olarak görevde olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Ufuk Kıvık

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