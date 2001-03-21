Diyarbakır’da bombalı saldırıda kullanılacak 1 araç yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçe kırsalında 27 Mart tarihinde başlatılan Bayrak-44 Şehit Jandarma Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu dün akşam başarıyla tamamlandı.

Operasyonda bombalı saldırıda kullanılacak 1 araç ele geçirilirken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısı şüphelisi 2 terörist ile 1 işbirlikçi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı, yapılan çalışmalarda 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımından oluşan El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği ile teröristlere ait 2 sığınak bulunarak imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi kuzeybatısı ile Hani ilçesi kuzeydoğusu bölgesindeki 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 22.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu 29 Mart 2017 gecesi başarı ile tamamlandı. Açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet savunma tipi el bombası, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 9 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Lice Şenlik-Birlik karayolu üzerinde 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımından oluşan EYP düzeneği ile 2 ayrı sığınak tespit edilmeyi müteakip yerinde tahrip edilmiştir" denildi.

Bombalı saldırı için 1 araç ile çalıntı ikiz plaka ele geçirildi

Operasyonda bombalı saldırıda kullanılabileceği değerlendirilen 1 araç ile yine terör olaylarında kullanılacağı düşünülen çalıntı ve ikiz plaka ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Lice Şenlik köyü Akçapınar mezrasında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbarı bilgi ve ikiz plaka kaydı bulunan 1 adet araç bulunmayı müteakip, Lice ilçesine çekici ile nakil edilmiş, çalıntı ve ikiz plaka yöntemi ile terör eylemlerinde kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 çift araç plakası ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

3 polisin şehit, 217 kişinin yaralanmasına neden olan 2 terörist yakalandı

Operasyonda Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda 3 polisin şehit edilmesi, 217 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı şüphelisi 2 kişi ve 1 işbirlikçinin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon bölgesindeki köy ve mezralardaki 42 ev ve eklentisinde Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan karar uyarınca, adli arama faaliyeti icra edilmiş, bu bağlamda; Lice-Ecemiş köyünde PKK terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 1 şahıs, Hani ilçesi Yukarıturalı köyünde gerçekleştirilen adli arama faaliyeti esnasında; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı neticesinde, 3 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi ile vatandaşın yaralanması olayının şüphelisi 2 ve söz konusu şüphelileri evinde saklayan 1 kişi olmak üzere toplam 3 terör örgütü işbirlikçisi 28 Mart 2017 günü saat 20.30 sıralarında yakalanmalarını müteakip, cumhuriyet savcısının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Narko terörizm kapsamında 812 kilogram kubar, 27 kilogram toz olmak üzere toplam 839 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucu maddesi cumhuriyet savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.