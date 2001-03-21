Diyarbakır’da dev operasyon

3.6.2017 - 01:06

Diyarbakır’da yasadışı kumar oynatan mekanlara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı kumar oynatan mekanlar mühürlenirken oynatan ve oynayanlara para cezası kesildi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde 18 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 400 polis, kentte yasadışı kumar oynatan mekanlara düzenledi.

Bağlar ilçesinde bodrum kattaki tombala oynatılan bir mekana baskın yapan ekipler, kapıları zor kullanarak açtı. Burada tombala makinesi ve iki televizyona el koyan polis, daha sonra tombala kağıdı ve pullarını topladı. Ardından salonda bulunanların GBT sorgusunu yapan güvenlik güçleri, yasadışı kumar oynayan şahıslara para cezası keserken mekanı da mühürledi.

Operasyon sırasında tombala oynatılan mekanlarda çok sayıda kadının da olması dikkat çekti.

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