Diyarbakır Lice’de iki ayrı noktada çatışma

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyon bölgesinin iki ayrı noktasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 7 PKK’lı terörist öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik, 5 Mart’ta, 7 bin asker, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı araçla geniş kapsamlı operasyon başlatılan Diyarbakır’ın Lice ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasındaki kırsal bölgenin iki ayrı noktasında bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Bir grup teröristin Yücetepe mevkiinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye yaklaşık 4 tabur güvenlik görevlisi sevk edildi. Burada güvenlik güçleri, teröristlerle yakın temas sağladı. Teröristler, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Akçabudak mevkisinde de operasyona devam eden güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit oldu, 7 PKK'lı ise öldürüldü.

TSK: 'Lice’de yürütülen operasyonda 2 askerimiz şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice’de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 19 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır Lice’de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Operasyonda, toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirilerek silahlarıyla beraber ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu çatışmada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun” denildi