Doçka'larla sızan PKK'ya çok büyük darbe...

İstihbarat birimleri, hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte örgütün bölgede ve Kuzey Irak’ta güç toplamak için hareketlenmeye başladığına dair ciddi duyumlarla birlikte Türkiye’ye ağır silahlarla sızmak için nerelerde toplandıklarına dair ayrıntılı bilgiler elde etti. Bu bilgiler hem bölgedeki karargahlarda, hem de Genelkurmay Harekât Merkezi’nde değerlendirildi.

DOÇKA’LAR VURULDU

Örgütün özellikle kış öncesi Kuzey Irak’tan ve Suriye Kobani’den Türkiye’ye sokmayı başardığı Doçka’ları mevzilendirdiği anlaşıldı. Bölgede alçak uçuşlarla harekât yapan savaş uçakları ve helikopterler için tehdit oluşturacak Doçka’ların Hava Kuvvetleri’nce imha edilmesi kararlaştırıldı. Savaş uçakları önceki gün Hakkâri Yükseova’da düzenlediği taarruzlarla Doçka’ların bulunduğu mevzilere bomba yağdırdı. Ardından kara birlikleri de bölgeye operasyon başlattı. Hava taarruzlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılırken, iki Doçka ele geçirildi.

3 GÜNDE 46 TERÖRİST

Türk Hava Kuvvetleri’nin Hakkâri’deki harekâtı dün de devam etti. Dünkü sortilerle iki Doçka mevzisi daha imha edildi. Tunceli Merkez, Kutu Deresi ve Vartinik Deresi bölgeleri Mehmetçik tarafından çembere alındı. Sığınaklarda gizlenmeye çalışan teröristlere yönelik operasyonlarda da 14 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Bitlis, Tatvan, Anadere bölgelerinde de bir PKK’lı ölü, bir terörist de yaralı ele geçirildi. 24 Mart’ta Kuzey Irak’a yapılan hava taarruzlarında da 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Böylece üç gün içinde toplam 46 terörist etkisiz hale getirilirken, 4 Doçka mevzisi de imha edilmiş oldu.

HER BÖLGEDE 500 ASKER

Operasyon yürütülen her bölgede PKK’ya yönelik bahar temizliği harekâtlarına karada 500 kadar asker katılıyor. 150-200 kadar asker bölgeye yayılarak çember güvenliğini alırken, 300-350 kadar asker de sıcak temas bölgesine operasyon yapıyor.

Tunceli'de dün sabah 05.00 sıralarında PKK’lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK’lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı. Timler teslim ol çağrısına uymayan PKK'lı teröristlerin sığınaklarına girdi, çatışmalarda 14 terörist öldürüldü.

14 PKK’LININ CESEDİ OPERASYON BÖLGESİNDEN ALINDI

Öte yandan DHA'nın haberine göre Tunceli merkez Gökçek Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen 14 PKK’lının kimliğinin tespiti için cenazeler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öldürüen PKK’lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.

KANDİL İLE GÖRÜŞÜYORLARDI İDDİASI

PKK’lıların öldürüldüğü Kutuderesi Vadisi içindeki PKK sığınak ve barınaklarında çok sayıda silah, bu silahlara ait bol miktarda mühimat ve yüzlerce kilo gıda, yaşam malzemesi ve dijital belge ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler arasında yer alan masaüstü telsiz ile örgütün üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında konuştukları, bir telsizle de PKK’lı üst düzey yöneticinin Kandil’deki örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

"ÖRGÜTÜN ÖZEL GÜCÜ, BOMBA VE PATLAYICI UZMANI"

Öldürülen 14 PKK ile ilgili yapılan ilk tespitte, kış üstlenmesinden çıkmak için hazırlık yapan bir grup olduğu, bu grubun da çok özel eylem için plan yaptığı belirtildi. Bir askeri yetkili, grubun sözde Dersim eyaleti doğu cephesi özel gücü olduğu ve direk olarak Kandil’den talimat aldığı iddiasında bulundu. Grupta yer alan teröristlerin de özel eğitimler aldığı ve sansasyonel eylemleri yapmak konusunda eğitildikleri kaydedildi. Bu grubun etkisiz hale getirilmesiyle örgüte önemli bir darbe indirildiğini belirten yetkililer, bu gruptakilerin her türlü bomba yapma, tuzaklama, sızma, sabotaj, saldırı konularında da uzman oldukları bilgisini verdi.