Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu

29.5.2017 - 00:03

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın helikopterden yönettiği uyuşturucu operasyonunda 4 dönümlük bir tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ak'ın bizzat helikopterden yönettiği film gibi bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu

Ak, helikoptere binerek Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu, Doğankent, Solaklı, Ali Hocalı ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki ekili arazileri tek tek 500 polisle kontrol etti. Ak, helikopterden kontrol yaparken Bahçelievler Mahallesi'nde mısır tarlalarının yanında boş bırakılan bir tarlaya Hint keneviri ekildiğini gördü. Bunun üzerine Ak, karadaki ekiplere telsizden, "Helikopterin tam altında Hint keneviri var ekipleri acil buraya gönderin operasyon başlasın" diye talimat verdi. Talimat üzerine hazır bekleyen narkotik ekipleri bahçeye girdi.

Özel harekat polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada drone de kaldırılarak havadan tespitler yapmaya başladı. Polis kısa sürede Ak'ın söylediği tarlaya ulaştı. Yapılan kontrollerde 4 dönümlük tarlaya 6 bin kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Helikopteri indirerek tarlaya gelen Ak, polis memurlarıyla birlikte kenevirleri tek tek söktü.

Daha önce "uyuşturucu satanların kafasını kıracağız" diyen Ak, bu kez de uyuşturucuyla savaşın her yerde devam edeceği mesajını verdi.  Polis tarla sahibini de gözaltına aldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

 

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